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'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç beraat etti

Sosyal medyada 'Jahrein' ismiyle tanınan Ahmet Sonuç hakkında 'basın yoluyla müstehcenlik' suçlamasıyla açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, Ahmet Sonuç'un beraatine karar verdi.

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Antalya'da "Jahrein" rumuzuyla sosyal medyada yayın yapan Ahmet Sonuç'un "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan yargılandığı davada beraatine karar verildi.

Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Sonuç ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık avukatları suçla ilgili maddi unsurların oluşmadığını savunarak Sonuç'un beraatini istedi.

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Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "basın yoluyla müstehcenlik" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanığın beraatine karar verdi.