Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Jandarma astsubay alımı için Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başlatılan başvuru süreci 28 Mart'ta sona erdi. Bu süreçte başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar bu kez Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları için bekleyişe geçti.

Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama henüz yapılmazken, sürecin nasıl işleyeceği ise başvuru kılavuzunda adaylarla paylaşıldı.

Buna göre başvurularını yapan adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının on katına kadar aday sınavlara çağırılacak. Seçme sınavları için ücret yatırması çağrısı yapılan adaylardan belirtilen süre içinde ücretini yatırmayanların yerine çağrı kontenjanını tamamlamak üzere iki kez sınava çağrı duyurusu yapılabilecektir. Bu süreci adayların takip etmesi gerekmektedir.

Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ‘‘Sonuç Bilgileri’’ bölümü altında ‘‘Sonuçlarım’’ kısmında ilan edilecektir.