Jandarma durdurdu, içinden Bizans dönemine ait mezar steli çıktı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargın köyü yakınlarında yol kontrolü yaptı.

Uygulama sırasında M.A. yönetimindeki otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen, 56 santimetre uzunluğunda ve 32 santimetre genişliğinde bir mezar steli bulundu.

Tarihi eser niteliğindeki stelin, Kırşehir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildiği bildirildi.

Sürücü M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.