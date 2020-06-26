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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında cezalar belli oldu

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında cezalar belli oldu
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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 86 sanığa "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında 35 sanığa "anayasayı ihlale teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

Davada eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan eski albay Erkan Öktem'e "kasten öldürme" suçundan 9 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Kaynak: AA

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