Japon deprem uzman Moriwaki’den korkutan uyarı: Bandırma’da 400 yıllık enerji birikti

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi’nde özellikle Bandırma hattında yaklaşık dört asırdır enerji biriktiğini belirterek, “Bölge dikkatle izlenmeli” dedi.

Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen “Japon Deprem Uzmanının Gözüyle Türkiye’nin Depremselliği” başlıklı konferansta konuşan Moriwaki, Türkiye’nin deprem kuşakları üzerinde yer aldığını ve yapı güvenliği ile farkındalık bilincinin artırılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Moriwaki, Türkiye’nin farklı bölgelerinde aktif fay hatlarının bulunduğunu anımsatarak, Marmara’da Tekirdağ’dan Yalova-Çınarcık’a kadar uzanan 170 kilometrelik fay hattının üçe bölünebileceğini ifade etti. Japon Uzman, “Küçükçekmece’den Yalova-Çınarcık’a kadar kalan 70 kilometrelik bölüm büyük bir deprem üretmedi. Ayrıca Gemlik, Bursa, Bandırma, Çanakkale, Balıkesir ve Ayvalık yönüne uzanan bir fay hattı var. Özellikle Bandırma’da 350–400 yıldır deprem olmadı. Bu bölgede enerji birikimi sürüyor. Bandırma’da dikkatli olunmalı” dedi.

“Hazırlıklı olmak gerekiyor”

Depreme karşı bireysel hazırlığın önemine değinen Moriwaki, her evde acil durum çantası bulundurulması gerektiğini vurguladı. Moriwaki, “Depremi beklemek değil, hazırlıklı olmak gerekir. Su, düdük, çikolata, tuz gibi temel ihtiyaçlar hazır bulundurulmalı. Evdeki eşyalar sabitlenmeli, aile bireyleri olası bir depremde nerede toplanacaklarını önceden belirlemeli” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, Japonya ile benzer sismik özellikler taşıyor”

Türkiye’nin sismik açıdan Japonya ile büyük benzerlik gösterdiğini belirten Moriwaki, depreme dayanıklı yapı tasarımının zorunluluk haline gelmesi gerektiğini söyleyerek, “Japonya bu süreci bizden önce fark etti ve pişirdi. Depremler çok büyük olsa da, yapı kalitesi sayesinde ağır yıkımlar yaşanmıyor. Türkiye’nin de bu yönde ilerlemesi gerekiyor” dedi.