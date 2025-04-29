Japon Konutları'ndan 'Naci Görür' açıklaması: Reklam ilişkimiz yok

Japon Konutları'ndan yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Görür'ün şirketin projeleri ile ilişkilendirilmesine yönelik yanlış ve yanıltıcı yorumlar yapılıyor. Bu nedenle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zaruri hale geldi" denildi.

Şirket açıklamasında, Görür’ün Sancaktepe'deki şantiyeyi herhangi bir reklam faaliyeti kapsamında değil, tamamen bilimsel ve teknik bir değerlendirme amacıyla ziyaret ettiği vurgulandı.

"Prof. Dr. Naci Görür'ün Japon Konutları'nın reklam yüzü olması söz konusu değildir. Kendisiyle hiçbir ticari ilişkimiz veya anlaşmamız bulunmamaktadır" denildi.

Şirket ayrıca, asılsız iddialara karşı hukuki girişimlerin başlatıldığını belirterek, "Alanında uzman yerli ve yabancı isimler projeyi ziyaret etmektedir. Bu ziyaretler şeffaf bir anlayışla gerçekleştirilmiş ve projelerimizin bilimsel temellerle daha güvenli hale gelmesine katkı sağlamıştır" açıklamasında bulundu.

Hocaoğlu: Hocamdır, bilimsel bir değerlendirme yaptı

Japon Konutları GYO Yönetim Kurulu Başkanı Okan Hocaoğlu da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Naci Görür, İTÜ’den hocamdır. Ziyaret, tamamen hocamızın uzmanlık alanı olan deprem bilimi ve yer bilimleri çerçevesinde, projede uygulanan tekniklerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir reklam ya da tanıtım çalışması kapsamında yapılmamıştır" dedi.

Hocaoğlu ayrıca, sadece Prof. Dr. Naci Görür'ün değil, çok sayıda yerli ve yabancı bilim insanının da projeyi ziyaret ederek değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.