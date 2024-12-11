Japon uzman Yoshinori Moriwaki'den açık adresli çarpıcı 'deprem' uyarısı

Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin aktif fay haritasını yorumladı. Türkiye’de deprem riskinin yükse olduğu ve deprem açısından görece daha az risk taşıyan illeri açıklayan Yoshinori, Türkiye’nin dört bölgesine dikkat çekti.

‘Bak Burası Çok Önemli’ adlı YouTube kanalına konuk olan Yoshinori Moriwaki, "Türkiye'de depremler domino etkisi yaratabilir ve kimi zaman geriye dönebilir" dedi.

Japon uzman, yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’ün her fırsatta dikkat çektiği Bingöl-Karlıova, Muş ve Bitlis’i riskli alanlar arasında saydı.

Deprem açısından güvenli iller

Yoshinori’ye göre; Kırklareli, Konya, Niğde ve Karaman gibi illeri deprem açısından görece daha güvenli iller.

Japon deprem uzmanı, İstanbul'da ise Ataşehir, Beşiktaş, Şişli ve İstinye gibi sert zeminli, denizden uzak ve yüksek yerlerin görece daha güvenli olduğunu kaydetti.

Deprem açısından tehlikeli bölgeler

Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin tehlikeli bölgelerini Kahramanmaraş, Elazığ, Hatay ile Doğu Anadolu hattının güneybatı kolu olarak nitelendirdi.

Yoshinori’ye göre; Türkiye'nin depremi domino taşı gibi sıra sıra gidiyor. Bazen de geriye dönüyor. Bingöl-Karlıova, Muş, Bitlis ve İzmir dahil Ege Bölgesi. İzmir'in fay hattı kısa ve ince ama bölgede sık sık deprem yaratabilir. Fay hattının kısalığı nedeniyle İzmir için büyük bir deprem söz konusu değil.

Büyük İstanbul depremi

Büyük İstanbul depremine ilişkin periyotu dolduğunu anımsatan Japon uzman, “İstanbul için büyük deprem bekliyoruz çünkü 1509'da ve 1766'da büyük deprem oldu. Yani bu ara 257 sene. Yani örnek olarak 257 senede büyük bir deprem geldi, enerji biriktirdi ve patladı” dedi.

1766 ile 257 senenin toplamında 2023 yılına ulaşıldığına dikkat çeken Yoshinori, "Enerji biriktirdiği için biz şaşıramıyoruz" dedi.