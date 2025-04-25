Japonlar, Ukrayna’nın inşası için işbirliği istedi

Recep ERÇİN

Ardından da Ja­ponya’nın başkenti Tokyo’ya geçerek Japonya temasla­rı kapsamında Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanı Nakano Hiromasa, Tarım, Or­man ve Balıkçılık Bakanı Eto Taku ile Japonya Dış Ticaret Teşkilatı Başkanı Ishiguro No­rihiko ile bir araya geldi.

Gö­rüşmeler sonrası Bakan Bolat, DÜNYA Gazetesi’nin “Beklen­tiniz ne, Japonlar Türkiye’ye yatırıma gelecek mi?” sorusu­na, Japonya ile Türkiye ara­sındaki ticari ilişkilerin aşa­ğıya doğru gitmediğini ancak yukarı yönlü de hızlı olmadı­ğını söyledi. Bolat, “Ticari iliş­kilerimiz istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Yatırım konusundan ziyade üçüncü ülkelerde özel­likle Ukrayna’nın inşası konu­sunda işbirliği için istekliler” dedi.

“EPA 'kazan kazan' ortaklığı için önemli”

Bakan Bolat, Türkiye-Ja­ponya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı”nda yaptı konuş­mada ise Türkiye ve Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşma­sı’nın (EPA) müzakere aşa­masında olduğunu belirterek, “Anlaşmanın, ticaretin çeşit­lendirilmesi ve dengelenmesi, yatırımların artırılması ve ger­çek bir ‘kazan-kazan’ ortaklığı kurulması açısından stratejik bir araç olacağına inanıyoruz” dedi. Bolat, Japon şirketleri­nin Türkiye ekonomisine 3,1 milyar doları aşan doğrudan yatırımları bulunduğunun be­lirterek, halihazırda 275 Japon firmasının Türkiye’de faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Otomotivden enerjiye, kim­yasallardan gıda işleme sana­yisine kadar birçok sektörde dünya çapında tanınan birçok Japon firmasını ülkede ağır­lamaktan gurur duyduklarına işaret eden Bolat, şöyle devam etti: “Japonya’nın dünya ge­nelindeki 2 trilyon doları aşan doğrudan dış yatırım portfö­yü içinde, Türkiye’nin payı­nın sadece yüzde 0,11 gibi dü­şük bir seviyede kaldığını üzülerek ifade etmeliyim.

Bu nedenle Japon yatırımcıları, ülkemizin artan potansiyelini keşfetmeye ve özellikle ima­lat sanayi, yeşil ve temiz ener­ji, elektrikli araç ekosistemi, dijital endüstriler ve akıllı şe­hirler, altyapı ve ulaştırma gibi stratejik alanlarda daha fazla yatırım yapmaya davet ediyo­ruz. Öte yandan, üçüncü ülke­lerde hayata geçirilen müteah­hitlik projelerinde de önemli bir işbirliği alanı oluştuğunu görüyoruz. Özellikle çatışma sonrası yeniden yapılandırma, altyapı geliştirme ve iklim di­rençli yatırımlar açısından Af­rika, Orta Asya, Orta Doğu, ve Ukrayna önemli fırsatlar su­nuyor.”