'Jaws Geliyor' dedi gerçek oldu! Pendik'te oltaya köpek balığı takıldı!

Pendik açıklarında sabah saatlerinde lüfer avına çıkan amatör balıkçılar, beklenmedik bir olay yaşadı. Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkan Yardımcısı Harun Kanatçı’nın oltasına yavru bir köpek balığı takıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, köpek balığına zarar vermeden tekrar denize bırakıldı.

"Jaws geliyor' diye espri yaptık, gerçekten köpek balığı çıktı"

Oltalarındaki kopmaların artması üzerine durumu anlamak için çelik tel ve büyük kancalarla yeni bir takım hazırladıklarını belirten Harun Kanatçı, kısa süre sonra oltalarına büyük bir balığın takıldığını söyledi. Kanatçı, "O anlarda ‘Jaws geliyor’ diye şaka yapmıştık ama gerçekten köpek balığı çıktı" dedi.

Yıllardır balık avladığını ancak Pendik’te ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden Kanatçı, "Daha önce de oltalarımız sık sık kopuyordu ama neyin kopardığını bilmiyorduk. Bu kez çelik tel kullanınca köpek balığını yakalayabildik" diye konuştu.

"Daha büyükleri de olabilir"

Yavru köpek balığını zarar vermeden denize bıraktıklarını söyleyen Kanatçı, "Daha büyüklerinin de olduğunu düşünüyoruz. Bazen olta elimizdeyken aniden kuvvetli bir çekiş oluyor ve kopuyor. İlerleyen günlerde daha sağlam takımlarla deneyeceğiz, belki daha büyüklerini de yakalarız. Amacımız doğayı gözlemlemek ve yaşananları belgelemek" ifadelerini kullandı.