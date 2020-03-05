Jeffrey: Askeri yardımda netlik yok, S-400’ler hala bir sorun

05 Mart 2020

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey, ülkesinin İdlib sorununda Türkiye’ye askeri yardımlarıyla ilgili net bir görüşü bulunmadığını ve Ankara’nın Rusya’dan aldığı S-400 füzelerinin Washington’da hala önemli bir sorun olarak görüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen “Uluslararası İdlib Konferansı’nda konuşan Jeffrey, bölgede Türkiye gibi ABD'nin, Arap dünyasının, AB ve NATO'nun da sorumlulukları bulunduğunu ifade etti. Tüm ülkelerin sorunun çözümüne dahil olması gerektiğini vurgulayan Jeffrey, “BM liderliğinde siyasi bir çözüm olmasını istiyoruz. Bir askeri çözüm kabul etmiyoruz." dedi.

Jeffrey, ABD yönetiminin İdlib’de Türkiye’ye sağlayacağını açıkladığı desteğin ayrıntılarına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, "Türkiye'nin silah satışı programlarında önemli bir katılımcı olduğunu biliyoruz. Türkiye ile çok sayıda askeri ekipman programımız var. Bunları değerlendiriyoruz, yapabileceğimiz bir şey var mı buna bakıyoruz.” diye konuştu.

Somut askeri yardım konusunda Washington’da görüş birliği bulunmadığına dikkati çeken James Jeffrey, bu konuda değerlendirmelerin sürdüğünü söyledi ve S-400 sorununa işaret etti. NATO’nun da bu konuda adımlar atmasını beklediklerini kaydeden Jeffrey, şu değerlendirmeyi yaptı: “Washington'da bu konuyu konuştuğumuzda ana mesele şu; aslında genel olarak S-400 füzeleri temel sorunu oluşturuyor. Bu tamamen FETÖ'nün ve PKK'nın propagandasından bağımsız bir şey. Burada tamamen ABD Kongresi açısından ve savunma sistemimiz açısından çok ciddi bir endişeden bahsediyoruz. Başkan Trump açısından da bu ciddi bir sorun. Bu sorunun nasıl aşılabileceğini çözmeye çalışıyoruz. Ancak bu aşamada bu bir sorun olmaya devam ediyor. Bu sorun gündemde olsa da olmasa da biz elimizden gelenin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz."

“Oldubitti kararları işlemiyor”

James Jeffrey, bölgede askeri operasyonlarla ilgili alınan kararlara destek bulunmasının çok da kolay olmadığını da belirterek, uluslararasılaştırılamayan diplomatik kararların uygulanmasında zorluklar yaşandığını söyledi. Jeffrey, “Ülkelerden askeri güçlerini, bir yere konuşlandırmalarını isteyecekseniz, karar alma sürecini ortak kullanmanız lazım. Hiç kimseye danışılmadan oldubitti kararlar alınırsa bu uygulamalar işlemiyor. Diplomatik danışma süreçlerini çok iyi işletmek gerekiyor.” yorumunu yaptı.

Aybet: Batı’da siyasi irade yok

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet de konuşmasında, Türkiye’nin Suriye sorununun siyasi çözümünden yana olduğunu, Ankara’nın çabalarının Batı tarafından yeterince destek görmediğini söyledi. Aybet, "Batı'nın Suriye bakışında bazı tutarsızlıklar da var. Kırmızı hat, çizgiler bazen var, bazen yok. Yeteri kadar destek bazen var, bazen yok. Çünkü güçlü bir siyasi irade yok. Siyasi irade olmadığında, kafa karışıklığı olduğunda, çifte standartlar olduğunda öyle ya da böyle her ne kadar BM arkanızda olsa da bu irade olmadığı için istediğiniz sonuca ulaşamıyorsunuz" diye konuştu.

“ABD’nin liderliğini göstermesi gerekiyor”

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkan Vekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Berat Çonkar ise, gelinen noktada askeri ittifaka ve dayanışmaya odaklanılması gerektiğini söyledi. Artık sözlü beyanlardan çok somut adımların daha önemli olduğunun altını çizen Çonkar, mülteciler konusunda da ABD ve Avrupa’nın tutumunu eleştirdi. AB'nin kendi değerlerine inandığını göstermesi gerektiğini ifade eden Çonkar, "ABD'den de benzer beklentimiz var. Onlarca yıl boyunca Batı dünyasının lideri olan ABD'nin bence omuzlarında bir sorumluluk var. Artık lider olduğunu göstermesi gerekiyor. Bu göç konusunda bir şey yapması gerekiyor." diye konuştu.