'Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur eden Caprice Gold projesi satışa çıkarıldı

Kamuoyunda “Jet Fadıl” olarak bilinen Fadıl Akgündüz tarafından 2010 yılında devre mülk ve otel projesi olarak yapımına başlanan Caprice Gold, yıllardır yarım kalan inşaat sürecinin ardından iflas masası tarafından satışa çıkarıldı. 30 dönüm arazi üzerinde yer alan ve 150 bin metrekare kapalı alanı bulunan projede, 27 kat, 14 kral dairesi ve 4 lobi bulunuyor. Satış fiyatı ise 350 milyon dolar olarak belirlendi.

Caprice Gold, inşaat süreci tamamlanmadan 2014 yılında kaderine terk edilmişti. Yedi yıldızlı otel olarak hizmete açılması beklenen projeye yatırım yapan 28 bin 130 kişi, yıllardır devremülklerine kavuşmayı bekliyor. Fadıl Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında açılan dolandırıcılık davasında, Akgündüz, 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla toplamda 2 bin 504 yıl hapis ve 12 milyon 20 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Mağdur kalan yatırımcılar ise haklarını aramak için 2013 yılında Caprice Gold Mağdurları Derneği’ni kurarak hukuki süreç başlattı. Dernek Başkanı Talip Metehanoğlu, mağdur sayısının 28 bin 130 kişi olduğunu belirterek, “Mağdurlar olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bu projede 8-9 milyar lira alacak bulunuyor ve satış fiyatı olarak 350 milyon dolar talep ediyoruz” şeklinde konuştu.