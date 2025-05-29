Jeton Langırt Jetonu & 2/1 Oto Yıkama Jetonu nedir? Sahte oto yıkma jetonu nedir?

Son günlerde sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir konu, oto yıkama istasyonları ve oyun salonlarındaki jeton sistemlerine dair dikkat çekici bir sahtekarlık yöntemini gündeme taşıdı. Özellikle langırt makineleri ve benzin istasyonlarında yer alan oto yıkama makinelerinde kullanılan jetonlara ilişkin vatandaşlar bilgi almak istiyor.

Sahte oto yıkama jetonu nedir?

Sahte jetonlar, gerçek oto yıkama veya oyun salonu jetonlarına benzer boyut ve şekillerde üretilen, genellikle e-ticaret siteleri üzerinden çok daha düşük fiyatlarla satışa sunulan taklit jetonlardır. “Jeton Langırt Jetonu & 2/1 Oto Yıkama Jetonu” gibi başlıklarla satılan bu ürünler, 100’lü ya da 500’lü paketler halinde kullanıcıya ulaşmakta. Gerçek jetonlar ortalama 50-60 TL’ye satılırken, sahte jetonların tanesi internetten 6-7 TL gibi düşük rakamlara temin edilebiliyor.

Bazı vatandaşlar, oto yıkama istasyonlarında ödeme yapmadan araç yıkamak için bu sahte jetonları tercih ediyor. Örneğin, 650 TL’ye 100’lü sahte jeton alan bir kişi, araç başına yalnızca 6,5 TL maliyetle hizmetten faydalanmış oluyor. Bu durum, sistemin dolandırıcılığa açık olduğunu gözler önüne seriyor.