Johannesburg Belediye Başkanı Makhubo COVID-19 nedeniyle öldü

Belediye Başkan Vekili Eunice Mgcina tarafından yapılan açıklamada, Makhubo'nun bugün COVID-19 nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Makhubo'nun vefatının ülke için büyük bir kayıp olduğunu belirterek, "Onun ölümü, son derece savunmasız olduğumuz bu ölümcül salgının yarattığı tehdidin açık bir hatırlatıcısıdır." ifadesini kullandı.

Güney Afrika'da 1994 yılından beri iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Sözcüsü Pule Mabe de Makhubo'nun ölümünün şok edici bir gelişme olduğunu kaydederek, "Makhubo, apartheid yönetimine karşı mücadele etmiş başka bir neslin ferdiydi." ifadesini kullandı.

Güney Afrika'da COVID-19 endişe yaratıyor

Ülkede son haftalarda vakalarda yaşanan hızlı artış endişe yaratıyor. Hükümet, Haziran'da COVID-19 tedbirlerini 4'üncü seviyeye yükseltmişti. Ülkede alkol satışı ile her türlü sosyal, dini ve siyasi toplantılar yasaklanmıştı.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 22 bin 443 kişinin COVID-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 157 bin 687'ye yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 374 kişi hayatını kaybetti, toplam vefat sayısı 63 bin 873 olarak kayda geçti.