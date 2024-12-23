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Jose Mourinho ameliyat oldu mu? Jose Mourinho'nun sağlık durumu! Fenerbahçe'den resmi açıklama!

Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun sağlık durumu belli oldu. Sarı-lacivertliler Jose Mourinho'nun safra kesesinden ameliyat edildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sağlık durumu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın ülkesinde başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jose Mourinho için "Geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.