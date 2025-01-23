JPMorgan, IBM için hedef fiyatını tahmini yükseltti
JPMorgan, 29 Ocak seans kapanışı sonrasında 2024 dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak olan IBM için hedef fiyatını yükseltti.
ABD'li teknoloji devi IBM 29 Ocak tarihinde 2024 son çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacak. JPMorgan konuya ilişkin yaptığı açıklamada IBM için hisse başına fiyat tahminini artırdığını duyurdu.
JPMorgan, IBM için tavsiyesini "nötr" olarak devam ettirirken hedef fiyatı 227 dolardan 233 dolara çıkardı.
A Securuties de IBM için hedef fiyatını 250 dolardan 260 dolara yükseltti ve tavsiyesini "Al" olarak sürdürdü.
IBM'ın hisse başına 3,74-3,8 dolar kar açıklaması bekleniyor. Üçüncü çeyrekte kar hisse başına 2,3 dolar olmuştu. 2023 dördüncü çeyrekte kar hisse başına 3,87 dolar seviyesindeydi. IBM, bugün seans öncesi işlemlerde yüzde 0,06 artıyla 223,40 dolardan işlem görüyor