JPMorgan, TCMB'den 200 baz puan faiz artırımı bekliyor

Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Naci Ağbal'ın düzenlediği toplantıyı değerlendiren ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, göreve geldikten sonra ilk kez kamuoyu önüne çıkan Başkan Ağbal'ın "hayal kırıklığı" yaratmadığını belirtti.

Ağbal'ın yaptığı konuşmada ana noktanın para politikasının fiyat baskılarını kontrol altına almak ve kredibiliteyi yeniden tesis etmek için sıkı olmaya devam edeceği olduğunu belirten JPMorgan, Ağbal'ın konuşmasında artan güvenin enflasyon bekleyişlerinin iyileşmesine yol açacağını, bunun dezenflasyon sürecini desteklerken sermaye girişleri getireceğini ve yerli yatırımcıların ters dolarizasyonun sağlayacağını savunduğuna dikkat çekti.

JPMorgan, Ağbal'ın konuşmasında TCMB'nin proaktif olacağını ifade etmesinin gelecek hafta yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında daha fazla sıkılaştırmanın geleceği beklentilerini desteklediğini de vurguladı.

Türkiye'de enflasyonun 6 aylık bir süreçte yüzde 13-15 aralığında kalmasını beklediklerini ifade eden JPMorgan, TCMB'nin kredibiliteyi yeniden tesis etmek ve yerli yatırımcılarda ters dolarizasyon için 2 puan civarında reel faiz vermesine ihtiyaç olduğuna inandıklarını belirtti. Bunun, politika faizinin yüzde 15-17 arasında olması gerektiği anlamına geldiğini belirten JPMorgan, TCMB Başkanı Ağbal'ın şahin ifadeleri sonrasında politika faizinin bu aralığın üst sınırında belirlenmesini beklediklerini ifade etti.

100-150 baz puan seviyesinde bir faiz artırımının TCMB'nin kredibilitesinin yeniden tesis edilmesi için yeterli olabileceğini belirten JPMorgan, ancak TCMB'nin gelecek hafta faizi 200 baz puan artırmasını beklediklerini vurguladı.

JPMorgan, piyasanın fiyatladığının üzerinde yapılacak faiz artırımının TCMB'nin kredibilitesini artırabileceğini ve ters dolarizasyonu öngörülenden daha erken başlatabileceğini belirtti.

Ancak JPMorgan, TCMB'nin faiz artırımının özellikle kısa vadeli enflasyon görünümü konusunda çok endişeli görünmediği ortamda 100-150 baz puan arasında tutulmasının kendileri için sürpriz olmayacağını da ifade etti.