JPMorgan Tesla için hedef fiyatını güncelledi

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Tesla'nın üçüncü çeyrekteki olumlu teslimat performansının ardından şirket için hedef fiyatını 115 dolardan 150 dolara çıkardı.

Ancak belirlenen yeni hedef, hissenin son kapanış fiyatına kıyasla yüzde 65,6 oranında bir düşüş potansiyeline işaret ediyor. Tesla hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 1 değer kazanarak 441,4 dolara yükseldi.

Banka, Tesla'nın 2025 mali yılı üçüncü çeyreğinde hisse başına kazanç tahminini 0,59 dolar olarak güncelledi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 0,72 dolara göre yüzde 18'lik bir düşüş anlamına geliyor.

"Büyümeye dönüldüğünü ilan etmek için henüz erken"

JPMorgan değerlendirmesinde, "Tesla'nın temel işinde sürdürülebilir bir şekilde büyümeye döndüğünü ilan etmenin henüz çok erken olduğunu düşünüyoruz ve üçüncü çeyreğin ötesindeki dönemler için önemli ölçüde olumlu konsensüs tahmin revizyonları beklemiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Wall Street genelinde ise Tesla için belirlenen hedef fiyatların medyanı 341 dolar seviyesinde bulunuyor.