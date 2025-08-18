‘Jrokez’ lakaplı yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti
Sosyal medyada “Jrokez” lakabıyla tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti. Dalgakıran’ın yaşadığı apartmanın 12. katındaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği bildirildi. İlk belirlemelere göre olay, dengesini kaybetmesi sonucu meydana geldi.
Jrokez’in son paylaşımını, olaydan yaklaşık 12 saat önce yaptığı öğrenildi.