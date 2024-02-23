Emre ERGÜL

Yerli ve milli imkânlarla üretilen Türkiye’nin ilk Milli Muharip Uçağı KAAN, önceki gün başkent Ankara’nın 8 bin feet üzerinde 13 dakika havada kalarak, ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. 2021 yılı itibarıyla kullanıma giren son teknoloji ile üretilen uçaklara “5’nci nesil savaş uçağı” deniyor.

Türkiye’nin KAAN’la ABD, Rusya ve Çin gibi 5’inci nesil savaş uçağı üreten ülkeler arasına girmesi, dünya basınında da geniş yer buldu. Küresel medya yayınlarının çoğu, KAAN’ın uçuşunu “Türkiye’nin 5’inci nesil savaş uçağı ilk uçuşunu başarı ile tamamladı” gibi düz başlıklı ajans haberleriyle okurlarına iletirken, önde gelen gazetelerin KAAN’a övgü dolu yorumlar yağdırması dikkat çekti.

Amerikan basınında F-35 ve Türkiye bağlantılı yayınlar dikkat çekerken, Avrupa basını KAAN’a Ukrayna ve Pakistan’ın talip olduğunun altını çizdi. Arap basını “KAAN’ın krallığı” başlığını kullanırken, Asya basını KAAN’ın Asyalı alıcılara olabileceğinin altını çizdi. İşte dünya basınından başlıklar…

Yunanistan: Batı’ya bağımlılığı azaltacak

KAAN’ın uçuşu Yunan basınında da geniş yer buldu. En çok okunan gazetelerden Kathimerini, KAAN’nla ilgili haberinde, "Türkiye, KAAN'ın uçuşuyla 5'inci nesil uçak üretiminde önemli bir adım daha attı" dedi. KAAN'ın teknik özellikleri anlatılan haberde, KAAN'ın 2030'a kadar hazır olabileceği ve bunun da Türkiye'nin Batı ve ABD’nin silah sistemlerine bağımlılığını azaltacağı kaydedildi. Haberde, Ukrayna, Azerbaycan ve Pakistan’ın KAAN'la ilgilendiği vurgulandı. Ta Nea gazetesi de KAAN'ın F-35 ve F-22'nin muadili olmaya hazırlandığını yazdı.