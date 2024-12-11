Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama
Fatih'te bir binada çıkan yangın nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
AA
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Tramvay seferleri, Fatih'te çıkan bir yangın nedeniyle bugün Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya yönelik duyuruda, "Çemberlitaş-Beyazıt bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Sultanahmet ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri yer alıyor.