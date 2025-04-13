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Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde "yürüyüş" düzenlemesi

Beyazıt-Sultanahmet güzergahında yapılan yürüyüş nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerin Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

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Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde "yürüyüş" düzenlemesi
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beyazıt-Sultanahmet güzergahında yapılan yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA