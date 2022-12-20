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Kabataş-Bağcılar Tramvay seferleri yeniden başladı

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, normale döndü.

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Kabataş'tan Karaköy yönüne giden tramvayın raydan çıkarak elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişinin yaralandığı kazanın ardından olay yerinde yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz normale dönmüştür." ifadelerine yer verildi.

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