'Kabe fotoğrafı' soruşturmasında 2 kişi hakkında tutuklama talebi

'Kabe fotoğrafı' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2'si tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan 2 şüphelinin tutuklanması, 2 şüpheliye ise konutunu terketmeme adli kontrolü uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunulmuştur.” denildi.

Başsavcılıkca yapılan açıklamada, “Ayrıca LGBTİ+ isimli Çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen bir soruşturma daha başlatılmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle yürütülmektedir.” denildi.