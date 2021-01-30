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'Kabe fotoğrafı' soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Savcılıkça ifadesi alınan 4 şüpheliden 2'si "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan tutuklama, 2'si de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına, 2'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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