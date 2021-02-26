'Kabe fotoğrafı' soruşturmasında 3 yıla kadar hapis istemi
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 2’si tutuklu 7 öğrencinin 3 yıla kadar hapsi istendi.
ANKA
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörlügü'ne atanan Melih Bulu'ya karşı protestolar sürerken, kampüste açılan sergide Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 2’si tutuklu 7 öğrencinin 3 yıla kadar hapsi istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın iddianamesinde 2'si tutuklu 7 öğrenciye ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlaması yöneltilerek, 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapisleri istendi.