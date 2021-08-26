Kabil Havalimanı'nda patlama: En az 60 ölü, 140 yaralı

Afganistan'da Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede havalimanını çevreleyen güvenlik duvarına yakın bir bölgede ve havalimanın giriş kapısının önünde iki patlama meydana geldi.

ABD'nin 31 Ağustos'ta sona erecek tahliye çalışmalarına hız verdiği bir zamanda Kabil Hamid Karzai Havalimanı'na yönelik canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi.



Havalimanı kapısında ve havalimanı duvarına yakın bir bölgede olmak üzere iki noktara bombalar art arda patladı. BBC'nin bir sağlık danışmanına dayandırdığı haberine göre patlamalarda 60 kişi öldü, en az 140 kişi de yaralandı.

ABD: Saldırıları DEAŞ gerçekleştirdi

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada saldırılarda, 12 ABD askerinin öldüğü, 15 askerin de yaralandığı bildirildi. Pentagon, saldırıları DAEŞ'in gerçekleştirdiğini düşündüklerini belirtti.

Amerikan medyası, Kabil'deki patlamada hayatını kaybeden askerlerden 11'inin deniz piyadesi, 1'inin ise ordu sıhhiyecisi olduğunu açıkladı.



Bölgedeki Taliban'a yakın kaynaklar patlamadan sonra yaptıkları ilk açıklamada aralarında çoçukların olduğu 13 kişinin öldüğünü duyurdu.

Türkiye'den saldırılara kınama

Türkiye Kabil'deki saldırıları kınadı Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırlar sonucunda çok sayısa can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesini kullandı.

Kabil'de üçüncü patlama

Kabil'deki iki bombalı saldırının ardından, üçüncü bir patlama daha meydana geldi. Anadolu Ajansı muhabiri, Havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesinde beklediği sırada şiddetli bir patlama ile sarsıldıklarını bildirdi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini bildirmişti.

Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, saldırıların kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktarmıştı.

Saldırıda iki Rus askeri öldü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını söyledi.

Bölgede havalimanına DEAŞ tarafından bir saldırı yapılacağına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı ancak saldırıdan sonra DEAŞ'tan henüz bir açıklama gelmedi.



MSB: Birliğimizde zayiat yok

Milli Savunma Bakanlığınca, Kabil Havaalanı dışında iki patlama meydana geldiği, Türk birliğinde herhangi bir hasar, zayiat olmadığı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." bilgisine yer verildi.

ABD’den Kabil uyarısı: Büyük patlama oldu, bölgeden uzaklaşın

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Seyahat Departmanı, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndaki patlamadan sonra bir uyarı yayınlayarak ABD vatandaşlarının bölgeden uzaklamsanı istdi.

Uyarıda, “Havalimanında büyük bir patlama oldu ve silah sesleri duyulduğu bildirildi. ABD vatandaşları havalimanına seyahat etmekten kaçınmalı ve havalimanı kapılarından uzak durmalıdır. Havalimanı kapılarında bulunlar ise derhal oradan uzaklaşmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD askerlerinin 31 Ağustos’ta Afganistan’dan tamamen çıkacağını söylemiş, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Taliban’ın tahliyelere 31 Ağustos sonrasında da izin vereceğini duyurmuştu.



Bu gelişmelere paralel Milli Savunma Bakanlığı da Türk askeri unsurlarının tahliye edileceğini duyurdu. Taliban’ın “Türk askerine ihtiyaç yok” açıklamasının ardından ülkedeki Türk askeri birliklerin tahliyesine başlanmış, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da “Askerimiz çekildikten sonra da havalimanının işletmesine devam edebiliriz. (Taliban’la) Bununla ilgili müzakereler sürüyor.” demişti.