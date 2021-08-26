Kabil Havalimanı'ndaki patlamada 4 ABD askeri öldü

Afganistan'da Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın bulunduğu bölgede havalimanını çevreleyen güvenlik duvarına yakın bir sölgede ve havalimanın giriş kapısının önünde iki patlama meydana geldi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Kabil Havaalanı'nın dışında bir patlama olduğunu teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD medyası: Saldırıda 4 ABD askeri öldü

Fox News Kabil'deki patlamada 4 ABD askerinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Kanal kayıp sayısını ABD'li yetkililere dayandırdı.

Bölgedeki Taliban'a yakın kaynaklar patlamada aralarında çoçukların olduğu 13 kişinin öldüğünü duyurdu.

Kabil Hastanesi'nden yapılan açıklamada patlamada en az 60 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıda iki Rus askeri öldü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını söyledi.

Bölgede havalimanına DEAŞ tarafından bir saldırı yapılacağına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı ancak saldırıdan sonra DEAŞ'tan henüz bir açıklama gelmedi.



MSB: Birliğimizde zayiat yok

Milli Savunma Bakanlığınca, Kabil Havaalanı dışında iki patlama meydana geldiği, Türk birliğinde herhangi bir hasar, zayiat olmadığı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur." bilgisine yer verildi.