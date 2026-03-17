Kabil’de hastane vuruldu: 400 kişi hayatını kaybetti

Afganistan yönetimi, başkent Kabil’de bulunan Omid Bağımlılık Tedavi Hastanesi’ne yönelik hava saldırısında can kaybının ağırlaştığını duyurdu.

Taliban yönetimi sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, saldırının akşam saatlerinde gerçekleştiğini ve hastanenin büyük bölümünün yıkıldığını belirterek, ilk belirlemelere göre en az 400 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 250 kişinin yaralandığını açıkladı. Reuters, söz konusu merkezin 2 bin yatak kapasiteli devlet işletmesindeki bir bağımlılık tedavi tesisi olduğunu aktardı.

Pakistan: Sivil hedef alınmadı

İslamabad yönetimi ise hastanenin hedef alındığı iddiasını reddetti. Pakistan tarafı, saldırılarda Kabil ve Nangarhar’da Taliban’a ait askeri altyapı ile militan unsurların kullandığı noktaların hedef alındığını savunurken, sivil tesislerin vurulmadığını öne sürdü.