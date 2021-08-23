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Kabil'deki 229 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Kabil havaalanında güvenli bölgede bekleyen 229 Türk vatandaşı daha A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 229'u daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağı ile tahliye edildi.

Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 229 Türk vatandaşı daha "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildi.

 

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