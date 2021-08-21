Kabil’den 379 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
Kabil'deki 379 Türk vatandaşı daha Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet A400 M tipi nakliye uçağıyla tahliye edildi.
AA
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Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 379'u daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildi.