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Kabil’den 379 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Kabil'deki 379 Türk vatandaşı daha Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet A400 M tipi nakliye uçağıyla tahliye edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 379'u daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetleri’ne ait 2 adet A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildi.

Afganistan'daki Türk vatandaşları yurda getirildiAfganistan'daki Türk vatandaşları yurda getirildiGündem

 