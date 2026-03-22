Kabine 24 Mart’ta toplanıyor: Orta Doğu savaşı ve ekonomik etkileri gündemde

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından 24 Mart Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kritik toplantıda, Orta Doğu’da ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında tırmanan gerilim başta olmak üzere güvenlik, diplomasi ve ekonomi başlıkları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Kabinede, savaşın bölgesel yayılım hızı, İran’ın çevre ülkelere yönelik saldırıları ve Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik temasların son durumu ele alınacak. Ankara’nın bölgesel istikrarı korumaya yönelik girişimlerinin yanı sıra, olası yeni gelişmelere karşı izlenecek yol haritasının da görüşülmesi bekleniyor.

Toplantının güvenlik başlıkları arasında, İran’dan Türkiye’ye yöneldiği belirtilen ve NATO tarafından imha edilen balistik füzeler ile olası tehditlere karşı alınan hava savunma tedbirleri de yer alacak. Bu kapsamda, mevcut savunma kapasitesi ve ilave önlemler kabinenin gündeminde olacak.

Ekonomi tarafında ise Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin enerji piyasaları üzerindeki etkileri masaya yatırılacak. Boğazın kapanmasının ardından yükselen petrol fiyatlarının iç piyasaya yansımaları, enflasyon görünümü üzerindeki baskısı ve fiyat istikrarını korumaya yönelik atılabilecek ek adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Kabinede ayrıca, Türkiye’nin Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ve Ege’deki askeri adımlarına ilişkin pozisyonu da ele alınacak. Gayri askeri statüdeki adalara yönelik silah sevkiyatı kararının ardından Ankara’nın atabileceği olası diplomatik ve güvenlik adımlarının görüşülmesi öngörülüyor.

Toplantının bir diğer başlığı ise “Terörsüz Türkiye” süreci olacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun nihai raporunun ardından gündeme gelebilecek hukuki düzenlemeler ve olası yasal adımların da kabinede değerlendirilmesi bekleniyor.