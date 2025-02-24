Kabine 3 hafta aranın ardından toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 hafta aranın ardından bugün Kabine toplantısına başkanlık edecek.

Kabine toplantısında, ekonomik gelişmelerin ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor. Enflasyondaki düşüş ve Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararlarının ekonomiye etkileri, toplantının merkezinde yer alacak konular arasında bulunuyor.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantıları da Kabine toplantısında ele alınacak. İmralı ile başlayan süreç sonrası terör örgütlerinin silah bırakma konusu gündeme gelirken, yaşananların Kabine toplantısında değerlendirileceği ve süreçle ilgili gelişmelerin görüşüleceği bildirildi.

Gazze meselesi görüşülecek

Gazze'de devam eden ateşkes süreci ve ateşkeste ikinci aşamanın yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın Gazze konusundaki açıklamalarının da Kabine'de konuşulacak bir diğer konu olması bekleniyor.