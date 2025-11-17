Kabine Beştepe'de toplanacak: İşte masadaki ekonomi başlıkları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık edeceği Kabine, bugün bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesini, Gürcistan’da düşen C130 tipi askeri kargo uçağına ilişkin yürütülen soruşturma oluşturacak.

Kazanın ilk bulguları değerlendirilecek

Kaza sonrası Ankara’ya getirilen kara kutu üzerinde yapılan incelemeler sürerken, elde edilen ilk bulguların kabinede değerlendirileceği belirtiliyor.

Kabine görüşmelerinde ayrıca “Terörsüz Türkiye” hedefinde gelinen nokta ele alınacak. Bunun yanında Suriye’deki son gelişmelerin de gündeme gelmesi öngörülüyor. Gazze’de ateşkes arayışları ve Sudan’daki çatışmalar da toplantıda konuşulacak diğer başlıklar arasında yer alacak.

Ekonomideki başlıklar...

Ekonomi alanındaki güncel göstergeler, enflasyon tahminleri, hayat pahalılığıyla mücadele ve TBMM’ye sunulması planlanan yargı paketinin içerik başlıklarının da Kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.