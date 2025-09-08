Kabine Beştepe’de toplanıyor: Gündem terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 16.00’da Beştepe’de toplanacak. Ana gündem başlığı, Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen nokta ve komisyon çalışmaları olacak.

Toplantıda, Meclis’te kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmalar ele alınacak. Komisyonun raporları doğrultusunda sürecin sağlıklı ilerlemesi için ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemeleri masaya yatırılacak.

Suriye dosyası

Kabine gündeminde, terörsüz bölge hedefinin kritik ayağı olan Suriye de bulunuyor. 10 Mart’ta Şam yönetimiyle varılan mutabakata rağmen, SDG’nin entegrasyondaki tutumuna karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.

Gazze ve diplomatik temaslar

Toplantıda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yol açtığı insani kriz de görüşülecek. Gazze’deki son gelişmelerin yanı sıra uluslararası diplomasi trafiği de gündeme alınacak. Ay sonunda düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin tanıma kararları ile yürütülen diplomatik temasların son durumu değerlendirilecek.