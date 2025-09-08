Kabine Beştepe’de toplanıyor: Gündem terörsüz Türkiye, Suriye ve Gazze
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantının ana gündem başlığı, “Terörsüz Türkiye” hedefinde gelinen aşama ve Meclis’te kurulan komisyonun çalışmaları olacak. Toplantıda raporlar değerlendirilerek, sürecin sağlıklı ilerlemesi için mevzuat ihtiyacı masaya yatırılacak. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve BM Genel Kurulu öncesi diplomasi trafiği de gündemin sıcak başlıkları arasında yer alacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün saat 16.00’da Beştepe’de toplanacak. Ana gündem başlığı, Terörsüz Türkiye hedefinde gelinen nokta ve komisyon çalışmaları olacak.
Toplantıda, Meclis’te kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmalar ele alınacak. Komisyonun raporları doğrultusunda sürecin sağlıklı ilerlemesi için ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemeleri masaya yatırılacak.
Suriye dosyası
Kabine gündeminde, terörsüz bölge hedefinin kritik ayağı olan Suriye de bulunuyor. 10 Mart’ta Şam yönetimiyle varılan mutabakata rağmen, SDG’nin entegrasyondaki tutumuna karşı atılacak adımlar değerlendirilecek.
Gazze ve diplomatik temaslar
Toplantıda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yol açtığı insani kriz de görüşülecek. Gazze’deki son gelişmelerin yanı sıra uluslararası diplomasi trafiği de gündeme alınacak. Ay sonunda düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkelerin tanıma kararları ile yürütülen diplomatik temasların son durumu değerlendirilecek.