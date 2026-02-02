Kabine bugün Beştepe’de toplanıyor: Gündemde ABD–İran gerilimi ve ekonomi var

Kabine bugün Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

Kabine toplantısının ana gündem başlığını ABD ile İran arasındaki gerilim oluşturacak. Ankara, iki ülke arasında doğrudan bir çatışmanın önlenmesi amacıyla uzun süredir diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde tansiyonun düşürülmesi yönünde mesajlar vermişti. Türkiye’nin önerdiği üçlü zirve seçeneği de Kabine’de değerlendirilecek.

Suriye ve Gazze dosyası

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi Suriye olacak. Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan yeni mutabakatın uygulanma süreci Kabine’de ele alınacak. SDG’nin Suriye yönetimine entegrasyonuna ilişkin gelişmeler ve sahadaki yansımalar masaya yatırılacak.

Gazze’de ateşkese rağmen İsrail’in saldırılarının sürmesi de toplantının gündeminde yer alacak. Ankara’nın bu duruma yönelik diplomatik tepkisi ile ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve saldırıların durdurulması için atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye süreci

Kabine’de, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların geldiği aşama da ele alınacak. Güvenlik birimlerinin sahadaki durumu ve sürecin bundan sonraki adımları değerlendirilecek.

Ekonomi ve enflasyonla mücadele

Toplantıda ayrıca ekonomideki son gelişmeler, enflasyonla mücadele kapsamında atılan ve atılması planlanan adımlar ile piyasalara yönelik değerlendirmeler de Kabine gündeminde yer alacak.