Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor: Gündemde neler var?

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün yoğun gündemle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı, saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Toplantıda iç güvenlikten ekonomiye, dış politikadan sosyal konut projelerine kadar birçok başlık ele alınacak.

'Terörsüz Türkiye' süreci değerlendirilecek

Kabinenin önemli gündem maddelerinden biri "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. Süreçte gelinen aşamaya ilişkin durum değerlendirmesi yapılırken, yürütülen çalışmaların koordinasyonu ve faaliyet raporlarının da toplantıda paylaşılması bekleniyor.

İç güvenliğe ilişkin son gelişmelerin de kapsamlı şekilde değerlendirilmesi öngörülüyor.

ABD-İran çatışmaları ve Hürmüz Boğazı masada

Dış politika gündeminde ise bölgesel gelişmeler öne çıkacak. ABD ile İran arasındaki çatışmaların bölgeye etkileri ile Hürmüz Boğazı'ndaki son durum Kabine'de değerlendirilecek.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve savaşın bölgesel ve küresel etkileri de dış politika gündeminin başlıkları arasında yer alacak.

Ekonomide OVP gündemi

Toplantının ekonomi bölümünde, ekonomideki son gelişmeler ve Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin öneriler masaya yatırılacak. Ekonomi yönetiminin güncel göstergeler ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler hakkında Kabine'ye değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal kiralık konut projesi de Kabine gündeminde olacak.