Kabine bugün toplanacak: 1 milyon Suriyelinin dönüşü nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi ve projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılması belirtiliyor.

Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak.