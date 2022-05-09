Kabine bugün toplanacak: 1 milyon Suriyelinin dönüşü nasıl olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda 1 milyon Suriyelinin ülkesine dönüş projesi ele alınacak.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek.
Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.
Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi ve projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılması belirtiliyor.
Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak.