  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kabine bugün toplanacak: 1 milyon Suriyelinin dönüşü nasıl olacak?
Takip Et

Kabine bugün toplanacak: 1 milyon Suriyelinin dönüşü nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda 1 milyon Suriyelinin ülkesine dönüş projesi ele alınacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.

Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi ve projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılması belirtiliyor.

Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak.