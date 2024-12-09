Kabine bugün toplanıyor: Ana gündem Suriye

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Esad sonrası Suriye'de atılabilecek siyasi adımlar değerlendirilecek.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da kısa süre önce önemli temaslar gerçekleştirdi. Özellikle Hakan Fidan'ın Suriye üzerinde etkili iki ülke olan İran ve Rusya Dışişleri Bakanları ile yaptığı temalasları da değerlendirilecek.

Suriye'deki hareketlilik yakından takip ediyor

Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki hareketlerini de yakından takip ediyor. Ankara bölgede bir oldu bittiye izin vermeyeceğini ve terör örgütlerine geçit vermeyeceğini farklı kanallardan ilan etmişti. İstihbari veriler ışığında terör örgütüne karşı atılacak adımlar da değerlendirilecek.



Kabine toplantısında Suriyeli sığınmacıların durumlarının da konuşulması bekleniyor. Zira Esad'ın Suriye'yi terk etmesi sonrası, Türkiye'de yaşayan pek çok Suriyeli ülkelerine dönmek için başvuru yaptı.

Asgari ücret, emekli ve memur maaş zamları

Suriye meselesinin yanı sıra, iç politikadaki gelişmeler de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugünkü toplantısında önemli bir yer tutacak. 2024 yılına girerken asgari ücretin yanı sıra emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları gündemde olacak.