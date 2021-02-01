Kabine bugün toplanıyor: Gündem COVID-19 tedbirleri ve gıda fiyatları

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ana gündemi COVID-19 tedbirleri ve bu alanda atılabilecek tedbirlerin yanı sıra ekonomi olacağı bildirildi.

Beştepe'de saat 15.00'te başlayacak toplantıya ilişkin bilgi veren üst düzey bir yetkili, "Geçen hafta kabine toplantısı yapılmamıştı. Bu haftaki toplantıda pandemideki gelişmeler ele alınacak. Daha önce vaka sayılarına bağlı olarak 15 Şubat gibi hem okullara hem de restoran ve kafelere yönelik gevşeme yönlü bazı adımlar atılabileceği hesap ediliyordu. Ancak son günlerde vaka sayısında maalesef beklenen düşüş olmuyor." dedi.

Yetkili, vaka sayısının ağırlıklı olarak 6,000-7,000 aralığında seyrettiğini, düşüşün durduğunu belirterek, "Beklenen normalleşme diyebileceğimiz adımlar gecikecek gibi. Mutasyon sorununun olduğu bir ortamda tedbirlerin çok daha sıkı uygulanması gerekiyor. Aşılamanın başlamış olmasına bağlı olarak biraz gevşeme olduğu görüşleri de var. Ancak böyle giderse beklendiği şekilde tedbirlerde esneme kolay değil." dedi. Yetkili, yine de bazı küçük adımlar atılabileceğini belirterek, üzerinde durulacak konulardan birinin 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için neler yapılabileceği ile daha sıkı tedbirlerle restoran ve kafelere yönelik adım atılıp atılamayacağı olduğunu kaydetti.

Yetkili, "Bugünkü kabinede Sağlık Bakanı (Fahrettin Koca) sunum yapacak. Bilim Kurulu'nun da önerileri dikkate alınarak son durum değerlendirilecek." dedi.

Diğer bir gündem konusunun ise ekonomi olacağını kaydeden aynı yetkili, "Geçen hafta Gıda Komitesi toplanmış ve fiyat artışlarına yönelik değerlendirme yapmıştı. Bugün de gelinen durum değerlendirecek, sektörel bazda adımlar olabilir burada; ancak bu artışlara karşı ne tür adımlar olabilir bunlar değerlendirilecek." dedi.

Toplantı sonrası Erdoğan alınan kararlar ve değerlendirmelere dair açıklama yapacak.