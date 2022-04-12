Kabine bugün toplanıyor: Gündemde bayram ikramiyesi var

ANKARA (DÜNYA) - Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında emeklilerin bayram ikramiyesindeki artışın açıklanması bekleniyor. Halen 1100 lira olan bayram ikramiyesinin 1500 ya da 1700 liraya çıkarılması, artışın her yıl enfl asyona endekslenmesi gibi seçenekler üzerinde duruluyor. Kabine’den çıkacak karar sonrası bayram ikramiyelerinde yapılacak artış için Meclis’te yasal düzenleme yapılacak. AK Parti Meclis Grubunun üzerinde çalıştığı dar kapsamlı bir torba teklife emeklilerin bayram ikramiyesinde yapılacak artışa ilişkin düzenlemenin de eklenmesi planlanıyor.

CHP’den bayram ikramiyesinin artırılması teklifi

CHP, emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 TL’den net asgari ücret tutarına yükseltilmesi için yasa teklifi verdi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, TBMM Başkanlığı’na sundukları kanun teklifiyle, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1100 TL’den net asgari ücret tutarına artırılmasını, bayram ikramiyesinin bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanlara da verilmesini önerdi. Teklifin gerekçesinde, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin 7 Haziran 2015 seçimleri sürecinden bu yana takipçisi olduğu, emeklilere bayram ikramiyesi önerisi, 2018 yılında 1000 TL olarak hayata geçirilmiş, ancak aradan geçen 4 yılda yalnızca bir kez artırılmıştır. Bayram ikramiyesi maktu bir ödeme olması nedeniyle emekliler açısından satın alma gücü değeri düşmüş, hızla yükselen fiyatlar karşısında etkinliğini yitirmiştir. O kadar ki Mayıs 2018’de düzenleme yürürlüğe girdiğinde 1000 TL’lik bayram ikramiyesi ile 3 çeyrek altın alabilecek durumda olan emekli vatandaşımız, bugün maalesef 1100 TL’lik bayram ikramiyesiyle 1 çeyrek altın bile alamamaktadır.” denildi.

Yasa teklifinin gerekçesinde şu değerlendirme yapıldı:

“Sosyal devlet anlayışının en önemli göstergelerinden birisi yaşlılarını koruma ve onlara insan onuruna yakışır bir hayat seviyesi sunma yükümlülüğüdür. Kur korumalı mevduat ve döviz garantili projeler gibi uygulamalarla, zenginlere büyük transferlerin yapıldığı bir dönemde; artan enflasyon nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşayan emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 TL’de kalması, sosyal devlet ilkesinin açık ihlalidir. En düşük emekli aylığının 2.500 TL’ye çıkarıldığı bir dönemde, 1100 TL’lik bayram ikramiyesi hiçbir yurttaşımızın yarasına merhem olmayacaktır. Bu sebeplerle emekli ikramiyelerindeki satınalma gücündeki düşüşü önleyebilmek, emeklilerimize bir nebze olsun nefes aldırabilmek amacıyla emeklilere dini bayramlarda verilen bayram ikramiyesinin artırılması gerekmektedir. Diğer taraftan, emeklilerimizin tamamına yakınının özlük hakları 5510 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenmiş olsa da sayıları yaklaşık 500 bini bulan emeklimiz 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sandıklardan aylık almaktadır. Bu kapsamda aylık alan emekli vatandaşlarımız bayram ikramiyesi düzenlemesinden yararlanamamaktadır.

Kanun Teklifi ile emeklilerimize ödenen bayram ikramiyelerinin 1100 TL’den net asgari ücret düzeyine çıkarılması, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olmuş ve halen 506 Sayılı Kanun kapsamında aylıklarını almakta olanların da emeklilere sağlanan bayram ikramiyesi hakkından yararlanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.”