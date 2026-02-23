Kabine bugün toplanıyor: Gündemde emekli bayram ikramiyesi var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de toplanacak.

Yoğun gündemle gerçekleştirilecek toplantıda, emeklilerin bayram ikramiyesi başta olmak üzere ekonomi ağırlıklı başlıkların ele alınması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; milyonlarca emeklinin maaş artışlarının ardından yakından takip ettiği bayram ikramiyesi, Kabine’nin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Halihazırda 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin artırılıp artırılmayacağı ve olası artışta yeni tutarın ne olacağı toplantıda değerlendirilecek.

Kabine gündeminde Ramazan ayı boyunca yürütülen fahiş fiyat denetimleri, enflasyonla mücadele süreci ve 2026 yılına yönelik ekonomi politikalarının masaya yatırılacak.

Terörsüz Türkiye sürecinde

Toplantıda, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak raporu ve bundan sonraki hukuki adımlar kabinenin gündeminde olacak.

ABD-İran gerilimi takip ediliyor

ABD'nin haftalardır Ortadoğu'ya yaptığı askeri yığınak ve İran'a saldırının yaratacağı riskler kabinede değerlendirilecek.

Öte yandan Türkiye'nin diplomasi kanallarını açık tutma çabası da ele alınacak.