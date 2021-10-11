Kabine bugün toplanıyor: Gündemde fahiş fiyat artışları var

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

Saat 15.00'te yapılacak toplantıda fahiş fiyat artışlarının ele alınacağı bildirildi.

Market ve pazar fiyatları konusunda yapılan çalışmaların Ticaret Bakanlığı tarafından sunulacağı toplantıda, salgın sürecinin de masaya yatırılacağı, vaka sayıları ile aşı olmayanlar için ek tedbirlerin değerlendirileceği belirtildi.

Toplantıda, Yunanistan ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin de ele alınacağı ifade edildi.