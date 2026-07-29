Kabine bugün toplanıyor: Gündemde hangi konular var?

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Kabine toplantısının önemli başlıklarından birini "Terörsüz Türkiye" süreci oluşturacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine gelmesi beklenen süreç yasasına ilişkin hazırlıkların değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sahadaki son durum raporlarının da ele alınacağı ifade ediliyor.

Ekonomide son gelişmeler masada

Kabinede ekonomideki görünüm de değerlendirilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz oranlarını sabit tutma kararının ardından para piyasalarındaki gelişmeler ve fiyat istikrarını desteklemeye yönelik atılabilecek ilave adımların görüşülmesi bekleniyor.

ABD-İran geriliminin etkileri değerlendirilecek

Toplantının dış politika başlıkları arasında yeniden tırmanan ABD-İran gerilimi de yer alıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin enerji fiyatları ve küresel ticaret üzerindeki olası etkileri ile Türkiye ekonomisine yansımalarının kabinede ele alınması öngörülüyor.

NATO Zirvesi sonrası ABD ile ilişkiler

Kabinede, NATO Zirvesi kapsamında ABD ile gerçekleştirilen temasların da değerlendirilmesi bekleniyor. Görüşmelerde ele alınan CAATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programına ilişkin yürütülen temaslarda gelinen son durumun gündeme gelmesi öngörülüyor.

Orman yangınlarıyla mücadele gözden geçirilecek

Kabine toplantısında yaz aylarında artan orman yangınlarıyla mücadele de değerlendirilecek. Riskli bölgelerde alınan tedbirler, hazırlık çalışmaları ve devam eden yangınlarla mücadelede gelinen son durumun ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün saat 15.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanması planlanıyor.