Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Kabine'nin gündemini son dönemde artan yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayıları ve yeni önlemler, ekonomideki gelişmeler ile Suriye ve terörle mücadele oluşturuyor.

Saat 15.00'te başlayacak toplantıda, Bilim Kurulu'nun en son toplantısındaki kararların ele alınacağını söyleyen bir yetkili, "Son günlerde koronavirüs vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı. Aşılamaya rağmen son normalleşmeye yönelik kararlardan sonra vaka sayıları malesef fazla artış gösteriyor. Bazı kararlar alınmak zorunda kalınabilir." dedi.

Bazı illerdeki artışın artık kabul edilebilir seviyelerin çok üstüne çıktığını ve il bazında bazı kararların gündeme gelebileceğini, yerel bazlı adımların atılabileceğini kaydeden aynı yetkili, "Koronavirüs haritası güncellenecek. Haftasonlarına yönelik yine sokak kısıtlamasının yanı sıra Ramazan'a yönelik bazı daha sert tedbirleri de görebiliriz." dedi.

Kabine'de ayrıca, ekonominin yanı sıra, Suriye'deki gelişmeler, terörle mücadele ve ekonomi konularının da ele alınması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.