Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 40. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nın ardından Kabine toplantısına başkanlık edecek.

Saat 15.00'te başlayacak toplantıda asgari ücret görüşmelerindeki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantıda, memurlara zam ve enflasyon farkına ek olarak sosyal refah payı konusunun da ele alınabileceği ifade ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salgınla mücadele ile ilgili son verileri paylaşacağı toplantının gündeminde dış politika, güvenlik ve terörle mücadele başlıklarının da yer alacağı belirtildi.

Toplantının ardından Erdoğan, açıklama yapacak.