Kabine bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Saat 15.00'te başlaması beklenen toplantıda, elektrik faturalarında maliyet düşürücü önlemlerin konuşulması bekleniyor.
Ekonomi gündeminin masaya yatırılacağı toplantıda, temel gıdada yapılan KDV indiriminin de yer aldığı yeni paketin piyasalara etkileri değerlendirilecek; fahiş fiyat uygulaması ile enflasyon konusunda atılacak adımlar ele alınacak.
Toplantıda Rusya-Ukrayna gerilimi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti görüşülecek.
Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması bekleniyor.