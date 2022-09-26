Kabine bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısının ana gündem maddesi ekonomik gelişmeler olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Saat 14.00'te başlayacak toplantıda enflasyonla mücadelede atılan adımlar ile fahiş fiyat artışlarına yönelik alınan tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.
Toplantıda taşeron kamu çalışanlarının kadroya alınmasıyla ilgili düzenlemenin de görüşüleceği bildiriliyor.
Terörle mücadelenin yanı sıra Ukrayna'da devam eden savaş ile Yunanistan'la yaşanan gerilimin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.