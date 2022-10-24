Kabine bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
Saat 15.00'te başlayacağı tahmin edilen toplantının gündeminde başörtüsü için anayasa değişiklik teklifinin olacağı bildirilirken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın hazırlanan taslak metinle ilgili sunum yapması bekleniyor.
Ekonomideki gelişmelerin de ele alınacağı toplantıda enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendirilecek.
Toplantıda ayrıca terörle mücadele ile bölgedeki diğer gelişmelerin görüşülmesi bekleniyor.