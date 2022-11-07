Kabine bugün toplanıyor

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Beştepe'de gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor.

Enflasyonla mücadelede alınan tedbirlerin sonuçlarının değerlendirilmesinin yanı sıra işçi, memur ve emekliler için yılbaşında yapılacak zamma ilaveten verilmesi planlanan refah payının da gündeme alınacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca toplantıda başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik ile ilgili muhalefet partileriyle yapılan görüşmeler de ele alınacak.

Terörle mücadele de gündemdeki bir diğer başlık olacak. Rusya-Ukrayna savaşı ile tahıl koridorunun işleyişi masada olması muhtemel başlıklar arasında.

Saat 15.30 başlaması beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşması yapacak.