Kabine bugün toplanıyor

Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Beştepe'de yapılacak kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabinede görüşülen konular ve alınan kararlar kamuoyuyla paylaşılacak.

İç ve dış siyasette yaşanan gelişmelerin yanı sıra ekonomideki son durum da masada olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi ziyareti, Tahıl Koridoru ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelerin kabinede ele alınması bekleniyor.

Öte yandan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi, taşerona kadro gibi konuların ayrıntıları için bekleyiş devam ediyor.

Gözler orta vadeli programda

Ekonomide ise gözler Orta Vadeli Program'da. Ekonominin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği programın hazırlıklarında sona gelinirken, program ile hem orta vadeli öngörüler belirlenecek, hem de yapısal reform adımları açıklanacak. Toplantıda programa ilişkin son değerlendirme yapılacak.